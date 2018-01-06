Napoli 2 - 0 Verona
06 Ocak 2018 | 19:48
Serie A'nın lideri Napoli, Verona karşısında zorlanmasına rağmen 2. yarıdaki oyunuyla sonuca gitti ve maçı 2-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.
San Paolo'daki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken, 65. dakikada Koulibaly ev sahibini öne geçirdi. 78'de Callejon farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Napoli 51 puanla liderliğine devam etti.
Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
SPAL 2 - 5 Lazio
Milan 1 - 0 Crotone
Torino 3 - 0 Bologna
Roma 1 - 2 Atalanta
Genoa 1 - 0 Sassuolo
Benevento 3 - 2 Sampdoria
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