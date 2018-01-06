Napoli 2 - 0 Verona

San Paolo'daki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken, 65. dakikada Koulibaly ev sahibini öne geçirdi. 78'de Callejon farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Napoli 51 puanla liderliğine devam etti.



Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



SPAL 2 - 5 Lazio

Milan 1 - 0 Crotone

Torino 3 - 0 Bologna

Roma 1 - 2 Atalanta

Genoa 1 - 0 Sassuolo

Benevento 3 - 2 Sampdoria

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