Cengiz Ünder'e Roma'dan ödül

Emerson, Gerson ve Pellegrini'nin de bulunduğu oylamada oyların yüzde 85'ini alan genç futbolcu, rakiplerine büyük bir fark attı. Milli futbolcunun oylamadaki en yakın rakibi Emerson ise yüzde 6 oyda kaldı.





Sol bek pozisyonunda oynayan Emerson, 3 Ocak 2017'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Santos'tan transfer edilmişti. Brezilya'nın yetiştirdiği yeni yeteneklerden olan Gerson ise Temmuz 2016'da, Fluminense'den 16,6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Yarışmada aday gösterilen Lorenzo Pellegrini ise Temmuz 2017'de 10 milyon Euro'luk bedelle Roma'nın yolunu tutmuştu.



13,4 milyon Euro net bonservis ücretiyle transfer edilen Cengiz için Roma'nın ödediği para bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Genç futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla Serie A ve İtalya Kupası'nda 12 kez forma şansı bulurken gol ya da asist üretemedi. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giyemedi. Cengiz ayrıca, Türkiye'de yetişen futbolcular arasında en fazla bonservis ödenen futbolcu durumunda.