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Benevento 1 - 0 Chievo

30 Aralık 2017 | 20:04

Serie A'nın 19. haftasında Benevento sahasında Chievo'yu 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Benevento 1 - 0 Chievo

Serie A'ya bu sezon yükselen Benevento'nun galibiyet sona erdi. 19. hafta mücadelesinde sahasında Chievo'yu ağırlayan Sarı-Kırmızılı ekip, 64. dakikada Coda'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Benevento ligdeki puanını 4 yaparken, Chievo ise 21 puanda kaldı. 

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Torino 0 - 0 Genoa
Roma 1 - 1 Sassuolo
Sampdoria 2 - 0    SPAL
Bologna 1 - 2 Udinese
Fiorentina 1 - 1 Milan
Atalanta 1 - 2 Cagliari

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İtalya
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