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Milan 0 - 2 Atalanta

23 Aralık 2017 | 23:14

Milan, İtalya Ligi’nin 18.hafta maçında evinde Atalanta’yı konuk etti. Ev sahibi Milan rakibine diş geçiremedi ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.

Milan 0 - 2 Atalanta

Göreve, unutulmaz futbolcusu Gennaro Gattuso’yu getiren Milan, Atalanta maçında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılırken, Milan taraftarları takımı ve Gattuso’yu eleştiren cümleler kurdu. Bazı taraftarlar ise Gattuso’ya destek verdi.

Karşılaşmada Atalanta’ya 3 puanı getiren golleri 32.dakikada Bryan Cristante ile 71.dakikada Josip Ilicic kaydetti. Bu sonucun ardından Atalanta 27 puana ulaşırken, Milan ise haftayı 24 puanla kapattı.

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