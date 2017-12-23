Milan 0 - 2 Atalanta

Göreve, unutulmaz futbolcusu Gennaro Gattuso’yu getiren Milan, Atalanta maçında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılırken, Milan taraftarları takımı ve Gattuso’yu eleştiren cümleler kurdu. Bazı taraftarlar ise Gattuso’ya destek verdi.



Karşılaşmada Atalanta’ya 3 puanı getiren golleri 32.dakikada Bryan Cristante ile 71.dakikada Josip Ilicic kaydetti. Bu sonucun ardından Atalanta 27 puana ulaşırken, Milan ise haftayı 24 puanla kapattı.

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