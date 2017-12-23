Napoli 3 - 2 Sampdoria

Serie A'da lider Napoli evinde Sampdoria ile karşılaştı. 2. dakikada Gaston Ramirez'in golüyle geriye düşen Napoli, 16'da Allan ile durumu 1-1'e getirdi.



27'de Quagliarella penaltıdan attığı golle konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2.



Pes etmeyen Napoli 33'te Insigne ve 39'da Hamsik'in golleriyle devreyi 3-2 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Napoli nefes kesen mücadeleden galip ayrıldı.



Bu sonuçla Napoli puanını 45 yaparak liderliğini sürdürürken, Sampdoria ise 27 puanda kaldı.



HAMSIK, MARADONA'YI GEÇTİ

Bu arada Napoli formasıyla 116. golünü atan Marek Hamsik, Diego Armando Maradona'yı geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.



Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Lazio 4 - 0 Crotone

SPAL 2 - 2 Torino

Sassuolo 1 - 0 Inter

Genoa 1 - 0 Benevento

Udinese 4 - 0 Hellas Verona

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