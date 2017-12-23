Napoli 3 - 2 Sampdoria
Serie A'nın 18. haftasında lider Napoli sahasında iki kez geriye düştüğü maçta Sampdoria'yı 3-2 mağlup etti.
Serie A'da lider Napoli evinde Sampdoria ile karşılaştı. 2. dakikada Gaston Ramirez'in golüyle geriye düşen Napoli, 16'da Allan ile durumu 1-1'e getirdi.
27'de Quagliarella penaltıdan attığı golle konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2.
Pes etmeyen Napoli 33'te Insigne ve 39'da Hamsik'in golleriyle devreyi 3-2 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Napoli nefes kesen mücadeleden galip ayrıldı.
Bu sonuçla Napoli puanını 45 yaparak liderliğini sürdürürken, Sampdoria ise 27 puanda kaldı.
HAMSIK, MARADONA'YI GEÇTİ
Bu arada Napoli formasıyla 116. golünü atan Marek Hamsik, Diego Armando Maradona'yı geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Lazio 4 - 0 Crotone
SPAL 2 - 2 Torino
Sassuolo 1 - 0 Inter
Genoa 1 - 0 Benevento
Udinese 4 - 0 Hellas Verona