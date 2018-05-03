SPOR

Iniesta'ya Chongqing Dangdai Lifan'dan 27 milyon euroluk teklif!

İSPANYA HABERLERİ  | 03.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'ya veda eden Andres Iniesta'ya Çin'den çılgın bir teklif geldi. Çin'in Chongqing Dangdai Lifan ekibi, Andres Iniesta'ya yıllık 27 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Iniesta'ya Chongqing Dangdai Lifan'dan 27 milyon euroluk teklif!

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Andres Iniesta için Çin'den astronomik bir transfer teklifi geldi.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Çin Ligi ekiplerinden Chongqing Dangdai Lifan, Iniesta'ya yıllık 27 milyon Euro kazanacağı 3 yıllık bir teklif götürdü. Iniesta, teklifi kabul etmesi halinde Çin'de 3 yılda 81 milyon Euro (409 milyon TL) kazanacak.

6 MİLYON ŞİŞE ŞARAP

Çin ekibi, ayrıca Iniesta'ya şarap teklifinde de bulundu. Chongqing Dangdai Lifan, Iniesta'nın ismiyle üretilen şaraplardan 6 milyon şişe alma teklifi yaptı.

Chongqing Dangdai Lifan'ın teklifleri bununla da sınırlı kalmadı. Çin takımı, son olarak Iniesta'ya imaj haklarının %50'sini alma teklifinde bulundu.

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andres iniesta Chongqing Dangdai Lifan

En Çok Okunan Haberler

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Futbolcular idmana çıkmak istemedi

Futbolcular idmana çıkmak istemedi

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler Kadıköy'de

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler Kadıköy'de

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Arsenal'le anlaşmak üzere!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Arsenal'le anlaşmak üzere!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Iniesta'ya Chongqing Dangdai Lifan'dan 27 milyon euroluk teklif!

Iniesta'ya Chongqing Dangdai Lifan'dan 27 milyon euroluk teklif!

Emre Mor yine kadro dışı

Emre Mor yine kadro dışı

Marcelo'dan penaltı itirafı!

Marcelo'dan penaltı itirafı!

Barcelona, rekor transferi Dembele'yi kiralıyor!

Barcelona, rekor transferi Dembele'yi kiralıyor!

Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.