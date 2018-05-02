Emre Mor yine kadro dışı

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bir kez daha İspanya gündemine geldi.

Daha önce antrenmanlara geç katıldığı için kadro dışı bırakılan ve ardından 7 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özür dileyen Emre Mor, affedilmesinden kısa süre sonra yeniden aynı sorunla karşı karşıya kaldı.

Celta Vigo, resmi siteden oyuncunun sakat olduğunu açıklarken İspanya'da yayın yapan Radio Galega, Emre Mor'un Teknik Direktör Unzue tarafından antrenmandan kovulduğunu ve tekrar kadro dışı bırakıldığını iddia etti. (Goal)



