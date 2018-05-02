SPOR

Emre Mor yine kadro dışı

İSPANYA HABERLERİ  | 02.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Celta Vigo'da disiplinsiz hareketleri nedeniyle daha önce kadro dışı bırakılan Emre Mor, bir kez daha kadro dışı kaldı.

Emre Mor yine kadro dışı

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bir kez daha İspanya gündemine geldi.

Daha önce antrenmanlara geç katıldığı için kadro dışı bırakılan ve ardından 7 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özür dileyen Emre Mor, affedilmesinden kısa süre sonra yeniden aynı sorunla karşı karşıya kaldı.

Celta Vigo, resmi siteden oyuncunun sakat olduğunu açıklarken İspanya'da yayın yapan Radio Galega, Emre Mor'un Teknik Direktör Unzue tarafından antrenmandan kovulduğunu ve tekrar kadro dışı bırakıldığını iddia etti. (Goal)

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Emre Mor celta vigo

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aman gs ye gelmesin allahim yardim et gelmesin bize
5-6 yıl önce basında salih ucan : büyük yetenek, yerli messi, gelecegin yıldızı. 2-3 yıl önce basında emre mor : büyük yetenek, yerli messi, gelecegin yıldızı. bir gazetenin spor servisine girin bakın tiplere. futboldan soğursunuz.
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