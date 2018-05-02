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Marcelo'dan penaltı açıklaması

İSPANYA HABERLERİ  | 02.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

Marcelo'dan penaltı açıklaması

Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan ve üst üste üçüncü kez finale kalma başarısını gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Marcelo, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonla ilgili soruları yanıtladı.

29 yaşındaki Marcelo, "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu" ifadelerini kullandı. Maçın hakemi Cüney Çakır'la ilgili konuşmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Hakemler bazen lehinize bazen aleyhinize karar verir. Ne olursa olsun futbol oynamak zorundasınız." dedi.

Sakatlığı nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyen Jerome Boateng de sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını "Penaltı değil mi? Hadi ama" ifadeleriyle paylaştı. İlk yarının uzatma bölümünde Joshua Kimmich'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa Marcelo eliyle müdahale etmiş, Bayern Münihli futbolcular devam kararına uzun süre itirazda bulunmuştu.

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marcelo real madrid İspanya

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