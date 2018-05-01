SPOR

Barcelona, rekor transferi Dembele'yi kiralıyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 01.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

Barcelona, sezon başında bonuslarla birlikte 145 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Ousmane Dembele'yi önümüzdeki sezon başka bir takıma kiralamayı düşünüyor...

Barcelona, rekor transferi Dembele'yi kiralıyor!

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona bu sezon art arda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle takıma entegre olmakta zorlanan 20 yaşındaki Ousmane Dembele'yi önümüzdeki sezon başka bir kulübe kiralamak için çalışmalara başladı.

Haberde ayrıca Dembele'nin kiralanması muhtemel kulübe ilişkin olarak da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Atletico Madrid'de bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesinde öngörülen serbest kalma bedeli 200 milyon eurodan 100 milyon euroya düşecek olan Antoine Griezmann ile Barcelona'nın yakından ilgilendiğini hatırlatan El Mundo Deportivo, iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinde Barcelona cephesinin Atletico yetkililerine Dembele'yi kiralama opsiyonunu da iletebileceklerini öne sürdü. Katalan ekibinin bu sayede Griezmann'ın bonservis bedelini biraz daha düşürmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

Neymar'ın 222 milyon euroya Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, Fransız futbolcunun bonservisi için bonuslarla birlikte ödemeyi taahhüt ettiği 145 milyon euro ile kulüp tarihinin transfer rekorunu kırmıştı. Katalan ekibi daha sonra sezon ortasında transfer ettiği Philippe Coutinho için Liverpool ile yaptığı 160 milyon euroluk anlaşmayla bu rekoru geliştirmişti.

Barcelona ile sezonun geride kalan bölümünde toplam 21 resmi maça çıkan Ousmane Dembele'nin sadece 2 golü bulunuyor. (Goal)


Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!
Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklamasıDevlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Ousmane Dembele

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Turgay Demir: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar

Turgay Demir: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barcelona, rekor transferi Dembele'yi kiralıyor!

Barcelona, rekor transferi Dembele'yi kiralıyor!

Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!

Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!

Andres Iniesta, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

Andres Iniesta, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.