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Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

İSPANYA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 35. haftasında Deportivo La Coruna'yı 4-2 yenen Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maç sonunda Katalan ekibin şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismi yer almadı.

Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

La Liga'nın 35. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katalan ekibi, böylece 7'si son 10 sezonda olmak üzere toplam 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti. Barça'nın şampiyonluk kutlamasında ise ilginç bir detay gözlere çarptı.

2,5 sezon Barcelona'da forma giyen ve ara transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'ın ismi şampiyonluk tişörtünde yer almadı.

Bu sezonun ilk yarısında Arda Turan hiç forma giymezken, tişörtte Deulofeu ve Çin'e giden Mascherano'nun isimleri de yer almadı.

'Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?'

Listede adı yer almayan oyunculardan Gerard Deulofeu tepki gösterdi.

İlk devre Barça formasıyla 17 maçta forma giyen daha sonra Watford'a kiralanan Deulofeu şaşkındı. Adını şampiyon takımın listesinde göremeyen genç futbolcu Twitter'dan 'Lig şampiyonu. Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?' yazdı.

(Skorer)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona arda turan

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Takım
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ahlaklı olmayanları avrupada sevmiyorlar demekki
dogrusunu yapmışlar, ya ne bekliyordunuz? o kişi futbolcu mu ki?
zaten yoktu... varmıydı?
normal değil mi.adam basakta.basaktan made in china olacak
arda barselonadami oynuyor
arda turan kim ya baercolanada bir allahın kulunun bile hatırlamadığı tayyip yalakası kukla
ne alaka adam sanki bu sezon bi katki vermia barca ya ardaya kadar ooo arda kim
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