Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!

2015 yılında Atletico Madrid'den transfer olduğu Barcelona'da Andres Iniesta ile birlikte forma giyen Arda Turan, kişisel Instagram hesabından yayınladığı veda mesajında "Büyük insan, büyük oyuncu; önce sana karşı, sonra seninle birlikte oynayabilmiş olmak çok büyük onurdu. Hayatının bundan sonraki bölümünde de şans ve iyilik yanında olsun" ifadelerini kullandı.





