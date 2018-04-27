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Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!

İSPANYA HABERLERİ  | 27.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres İniesta için veda mesajı yayınladı

Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!

2015 yılında Atletico Madrid'den transfer olduğu Barcelona'da Andres Iniesta ile birlikte forma giyen Arda Turan, kişisel Instagram hesabından yayınladığı veda mesajında "Büyük insan, büyük oyuncu; önce sana karşı, sonra seninle birlikte oynayabilmiş olmak çok büyük onurdu. Hayatının bundan sonraki bölümünde de şans ve iyilik yanında olsun" ifadelerini kullandı.

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arda turan andres iniesta barcelona

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