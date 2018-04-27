Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!

2015 yılında Atletico Madrid'den transfer olduğu Barcelona'da Andres Iniesta ile birlikte forma giyen Arda Turan, kişisel Instagram hesabından yayınladığı veda mesajında "Büyük insan, büyük oyuncu; önce sana karşı, sonra seninle birlikte oynayabilmiş olmak çok büyük onurdu. Hayatının bundan sonraki bölümünde de şans ve iyilik yanında olsun" ifadelerini kullandı.
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