SPOR

Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

İSPANYA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'da bu sezon muhteşem bir sezon geçiren Mohamed Salah'ın transferi için 200 milyon euroyu hazırladı.

Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

Sezon başında Roma'dan transfer olduğu Liverpool'da mükemmel bir performans sergileyen ve rekorları alt üst eden Mohamed Salah için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 31 gole ulaşan ve gol krallığında zirvede bulunan yıldız oyuncu, Real Madrid'in en büyük transfer hedefi halinde.

200 MİLYON EURO HAZIR

Son olarak Premier Lig'de Yılın Futbolcusu ödülünü de kazanan Mohamed Salah için İspanyol devi astronomik bir ücretle Liverpool'un kapısını çalmayı planlıyor.

Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mısırlı yıldız için İngiliz kulübüne 200 milyon euro ödemeye hazır.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Bu sezon La Liga'da beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Madrid ekibi, yaz döneminde Salah'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Adı Real Madrid dışında Barcelona'yla da anılan 25 yaşındaki oyuncunun Liverpool'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid'in 200 milyon euroluk değer biçtiği Salah, bu sezon başında Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euroya transfer oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salah real madrid İspanya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

Real Madrid'in Mohamed Salah için 140 milyon euro önereceği iddia edildi!

Real Madrid'in Mohamed Salah için 140 milyon euro önereceği iddia edildi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

İspanya Kral Kupası Barcelona'nın

İspanya Kral Kupası Barcelona'nın

Real Madrid'den Icardi hamlesi!

Real Madrid'den Icardi hamlesi!

Espanyol'da Flores dönemi sona erdi

Espanyol'da Flores dönemi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.