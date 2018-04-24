Real Madrid, Salah için 200 milyon euroyu hazırladı

Sezon başında Roma'dan transfer olduğu Liverpool'da mükemmel bir performans sergileyen ve rekorları alt üst eden Mohamed Salah için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bu sezon Premier Lig'de 31 gole ulaşan ve gol krallığında zirvede bulunan yıldız oyuncu, Real Madrid'in en büyük transfer hedefi halinde.
200 MİLYON EURO HAZIR
Son olarak Premier Lig'de Yılın Futbolcusu ödülünü de kazanan Mohamed Salah için İspanyol devi astronomik bir ücretle Liverpool'un kapısını çalmayı planlıyor.
Don Balon'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mısırlı yıldız için İngiliz kulübüne 200 milyon euro ödemeye hazır.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR
Bu sezon La Liga'da beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Madrid ekibi, yaz döneminde Salah'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Adı Real Madrid dışında Barcelona'yla da anılan 25 yaşındaki oyuncunun Liverpool'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid'in 200 milyon euroluk değer biçtiği Salah, bu sezon başında Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euroya transfer oldu.
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