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Real Madrid'in Mohamed Salah için 140 milyon euro önereceği iddia edildi!

İSPANYA HABERLERİ  | 23.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

İspanyol basını, İngiltere Premier Ligi'nde yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah için Real Madrid'in çılgın bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Real Madrid'in Mohamed Salah için Liverpool'a 140 milyon euro ve Dani Ceballos'u önereceği iddia edildi.

Real Madrid'in Mohamed Salah için 140 milyon euro önereceği iddia edildi!

İngiltere Premier Ligi'nde yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'la ilgili İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

Bu sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan "Mısır kralı" lakaplı Salah'a Real Madrid'in çılgın bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Diario Gol'ün paylaştığı habere göre Salah'ı 1 numaralı transfer hedefi olarak belirleyen başkan Florentino Perez, Liverpool'a tam 140 milyon euro'nun yanı sıra Dani Ceballos'u önerecek.

Salah, bu yıl Liverpool formasıyla çıktığı 46 maçta 41 gol ve 13 asist kaydederek olağanüstü bir başarıya imza attı.

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