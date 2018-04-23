Arda Turan'ın yeni takımı!..
Arda Turan, Çin yolcusu
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Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.
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Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.
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Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ediyor.
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Haberde, Arda'nın bu nedenle Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.
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Arda için Çin kulüplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir parayı asla reddetmeyeceği yazıldı.
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