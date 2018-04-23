Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan, Çin yolcusu

1 / 6 Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

2 / 6 Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.

3 / 6 Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

4 / 6 Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ediyor.

5 / 6 Haberde, Arda'nın bu nedenle Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.