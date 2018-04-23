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Arda Turan'ın yeni takımı!..

İSPANYA HABERLERİ  | 23.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü’nün, 2.5 yıllığına Medipol Başakşehir’e kiralık olarak gönderdiği Arda Turan’ı sezon sonunda nereye gönderileceği büyük ihtimalle belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan, Çin yolcusu

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Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e iki yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.

Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin haberine göre Barcelona, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.
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Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.
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Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ediyor.

Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ediyor.
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Haberde, Arda'nın bu nedenle Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.

Haberde, Arda'nın bu nedenle Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.
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Arda için Çin kulüplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir parayı asla reddetmeyeceği yazıldı.

Arda için Çin kulüplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir parayı asla reddetmeyeceği yazıldı.
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Anahtar Kelimeler:
arda turan barcelona

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ah be Arda... sen bu ülkenin gururu olarak kalabilirdin. İçine düştüğün bu yanlışa Allah kimseyi düşürmesin.
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