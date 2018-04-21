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Real Madrid'den Icardi hamlesi!

İSPANYA HABERLERİ  | 21.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bu sezon hücum hattındaki oyuncuları sıklıkla eleştirilen Real Madrid'in, Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi transfer etmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'den Icardi hamlesi!

Bu sezon "BBC" olarak adlandırılan Karim Benzema, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo'dan oluşan hücum attı sıklıkla eleştirilen Real Madrid, golcü transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Kulübün simge isimlerinden Luis Figo, Sky Sport'a verdiği röportajda Inter'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Madrid devine gelmek için hazır olduğunu söyledi. Figo, söz konusu mülakatta Icardi gibi yıldız oyuncuların her duruma adapte olabilecek kalitede olduklarını da sözlerine ekledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme mücadele veren Inter'de çıktığı 31 maçta 25 gol atan Icardi, Serie A'da gol krallığı yarışında Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid inter Mauro Icardi

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