Espanyol'da Flores dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle İspanyol teknik adam Flores'in görevine son verildiği belirtildi. Açıklamada, Flores'in yerine B takımını çalıştıran David Gallego'nun geçici olarak getirildiği, kulübün futbol direktörü Jordi Lardin ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Ligde çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Espanyol, 36 puanla 16. sırada bulunuyor.