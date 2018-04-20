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Malaga küme düştü

İSPANYA HABERLERİ  | 20.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

La Liga'da Cenk Gönen'in formasını giydiği Malaga, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düştü

Malaga küme düştü

Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti. Emmanuel Boateng, 90+3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü. Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı.

Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.

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Anahtar Kelimeler:
cenk gönen malaga

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