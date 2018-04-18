SPOR

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 18.04.2018 08:11 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı. 79'da oyuna giren Emre Mor, ikinci golün asistini yaptı.

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı. Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo, lider Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti. Konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakaladı: 1-2.

Katalan ekibinde Sergi Roberto, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, 79. dakikada oyuna giren milli futbolcu Emre Mor'un ortasında topu ağlara gönderen Iago Aspas ile durumu 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla namağlup lider Barcelona, 83 puana yükseldi. La Liga'da 9. sırada bulunan Celta Vigo ise 44 puana çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor İspanya barcelona celta vigo

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizdeki bu haset ne :)) golun asistini yapmış ...ALLAH tan golü o atmamış ...
adam futbolcu şok bunun neresinde zaten bunları yapması gerekiyor
Diğer Haberler
Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

Emmanuel Emenike savaşı

Emmanuel Emenike savaşı

Andres Iniesta geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı!

Andres Iniesta geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı!

'Cristiano Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Cristiano Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

Barcelona 2 - 1 Valencia (Maç özeti)

Barcelona 2 - 1 Valencia (Maç özeti)

Celta Vigo'dan Emre Mor için transfer açıklaması!

Celta Vigo'dan Emre Mor için transfer açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.