Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı. Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcu Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo, lider Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti. Konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakaladı: 1-2.

Katalan ekibinde Sergi Roberto, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, 79. dakikada oyuna giren milli futbolcu Emre Mor'un ortasında topu ağlara gönderen Iago Aspas ile durumu 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla namağlup lider Barcelona, 83 puana yükseldi. La Liga'da 9. sırada bulunan Celta Vigo ise 44 puana çıktı.