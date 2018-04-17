Emmanuel Emenike savaşı

Olympiakos’tan kiralık olarak Las Palmas’a transfer olan Emmanuel Emenike iki kulüp arasında krize yol açtı. Devre arasında sezon sonuna kadar oynaması için İspanyol ekibine gönderilen futbolcu, tek bir maçta dahi görev almadı.
Başlarda kiloları olduğu ve fizik olarak hazır bulunmadığı için formadan uzak kalan Nijeryalı forvet ardından sakatlandı. Sezon sonuna kadar da oynaması beklenmeyen futbolcu için verilen paralar geri istendi. Las Palmas Kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı 900 bin euroluk ödemeyi Yunan ekibinden geri istedi.
Süreç mahkemeye taşınabilir
İspanyol ekibinin idarecileri Olympiakos’u, futbolcunun sakatlığını bilmek ancak transfer sürecinde kendilerini bu konuda bilgilendirmemekle suçluyor. İddiaya göre bunu kanıtlayacak belgeleri de var… İstenen ödemenin yapılmaması durumunda Las Pasmaslı yetkililerin mahkemeye başvurabileceği ve yargı yoluna giderek haklarını arayabileceği belirtiliyor. (MİLLİYET)
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