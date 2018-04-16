Andres Iniesta geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı!

Efsanevi futbolcu, La Liga'da 2-1 kazandıkları Valencia maçının ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Sezon sonunda ne yapacağıma ilişkin kararı çoktan verdim. Taraftarlar her zaman beni sevdi ve ben de onlara müteşekkirim. Kararımın ne olduğunu açıkladığımda herkes öğrenmiş olacak."

Hakkında Çin Süper Ligi'ne transfer olacağı şeklinde dedikodular çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu mesajı bir veda olarak yorumlanırken Iniesta'nın Instagram hesabı aracılığıyla çocukluk günlerine ait bir fotoğrafı paylaşması da ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

(Fanatik)