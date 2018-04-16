Andres Iniesta geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı!

Efsanevi futbolcu, La Liga'da 2-1 kazandıkları Valencia maçının ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"Sezon sonunda ne yapacağıma ilişkin kararı çoktan verdim. Taraftarlar her zaman beni sevdi ve ben de onlara müteşekkirim. Kararımın ne olduğunu açıkladığımda herkes öğrenmiş olacak."
Hakkında Çin Süper Ligi'ne transfer olacağı şeklinde dedikodular çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu mesajı bir veda olarak yorumlanırken Iniesta'nın Instagram hesabı aracılığıyla çocukluk günlerine ait bir fotoğrafı paylaşması da ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
(Fanatik)
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!
Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)
Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim'i toplama kampına hapsettiler!
Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!
Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!
Aykut Kocaman'dan bomba istifa itirafı!
Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Robinho neden oynatılmadı, kafam karıştı
Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen: 'Şenol Güneş TT Stadı'nda final oynamak istiyor'
Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
Okuyucu Yorumları 3 yorum