'Cristiano Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

Bu itiraf, hem magazin hem de spor basınını bir hayli meşgul edecek.

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

1 / 13 Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'a hâlâ aşık olduğu iddia edildi.

2 / 13 The Sun'da yer alan özel habere göre Ronaldo, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dedi.

3 / 13 Gazeteye konuşan Ronaldo'nun yakın bir arkadaşı, Ronaldo için "Irina'yı hâlâ seviyor ve onunla ayrılış şeklinden hâlâ üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

4 / 13 İsmini vermek istemeyen haber kaynağı, yıldız futbolcunun Irina'nın hayatını hâlâ yakından takip ettiğini de söyledi.

5 / 13 Dünyaca ünlü seksi model Irina Shayk, şu anda Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

6 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

7 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

8 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

9 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

10 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

11 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

12 / 13 'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'