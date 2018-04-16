SPOR

'Cristiano Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

İSPANYA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, eski sevgilisi Irina Shayk ile ilgili şok bir itirafta bulundu.

Bu itiraf, hem magazin hem de spor basınını bir hayli meşgul edecek.

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

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Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'a hâlâ aşık olduğu iddia edildi.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'a hâlâ aşık olduğu iddia edildi.
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The Sun'da yer alan özel habere göre Ronaldo, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dedi.

The Sun'da yer alan özel habere göre Ronaldo, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dedi.
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Gazeteye konuşan Ronaldo'nun yakın bir arkadaşı, Ronaldo için "Irina'yı hâlâ seviyor ve onunla ayrılış şeklinden hâlâ üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan Ronaldo'nun yakın bir arkadaşı, Ronaldo için "Irina'yı hâlâ seviyor ve onunla ayrılış şeklinden hâlâ üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.
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İsmini vermek istemeyen haber kaynağı, yıldız futbolcunun Irina'nın hayatını hâlâ yakından takip ettiğini de söyledi.

İsmini vermek istemeyen haber kaynağı, yıldız futbolcunun Irina'nın hayatını hâlâ yakından takip ettiğini de söyledi.
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Dünyaca ünlü seksi model Irina Shayk, şu anda Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

Dünyaca ünlü seksi model Irina Shayk, şu anda Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'

'Ronaldo, Irina Shayk'a hala aşık'
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo irina shayk

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