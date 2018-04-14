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Barcelona 2 - 1 Valencia (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 14.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

La Liga'nın 32. haftasına lider Barcelona, sahasında Valencia'yı 2-1 yendi. Barcelona'ya galibiyeti Suarez ve Umtiti'nin golleri getirirken, Valencia'nın tek sayısını Parejo kaydetti.

Barcelona 2 - 1 Valencia (Maç özeti)

La Liga'da Barcelona adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü Roma'ya elenen Barcelona, Valencia'yı konuk etti.

İlk yarıyı 15. dakikada Luis Suarez'un attığı golle 1-0 önde kapatan Katalan ekibi, 51. dakikada Samuel Umtiti'nin golüyle galibiyete uzandı. Konuk takımın tek golünü 87. dakikada Dani Parejo penaltıdan kaydetti.

Ligde yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Katalan ekibi rekor kırdı. Bu alanda daha önceki rekor Nisan 1979-Mayıs 1980 arasında 38 maç yenilmeyen Real Sociedad'a aitti. Barcelona bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Valencia 65 puanda kaldı.

ENES 85'TE OYUNA GİRDİ
Günün diğer mücadelesinde Sevilla ile Villarreal 2-2 berabere kaldı. Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 85. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Valencia enes ünal villarreal sevilla

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