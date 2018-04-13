Celta Vigo'dan Emre Mor için transfer açıklaması!

Emre Mor'la bir sorunları olmadığını belirten Felipe Miñambres, "Futbolcularımız antrenmandan en az bir saat önce tesislere gelmeli. Emre geç kaldı; bu nedenle bazı antrenmanlarda yer almadı. Ancak şu anda bizimle birlikte, takım antrenmanlarına katılıyor. Sorun yok. Leganes maçı kadrosunda yer alıyor ama 11'de oynar mı bunun kararını teknik direktörümüz verir" dedi.



Minambres, Emre Mor'dan memnun olup olmadıkları konusundaki soruya ise "Genç futbolcular her zaman bir adaptasyon sorunu yaşar. Kolay değil, yeni bir şehir, yeni takım ve yeni takım arkadaşları... Bence böyle bir adaptasyon sorunu yaşıyor. Fakat onun ne kadar önemli bir yeteneğe sahip olduğunu kimse inkâr edemez. Büyük bir potansiyeli var ve çok genç bir futbolcu. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emre için teklif alıp almadıkları yönündeki soru için ise Felipe Miñambres, "Bize bir teklif gelmedi. Üç Türk takımı hakkında bir şey duymadım fakat Emre için bizi arayanlar var. Şu ana kadar somut bir teklif yok ortada ancak Emre'yi soran çok sayıda kulüp var" dedi. (Ajansspor)

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