Enes Ünal Villarreal'de mart ayının en iyisi seçildi

Villareal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, taraftarlar tarafından mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.



Mart ayında Villareal'in ezeli rakibi Atletico Madrid'le oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta takımının iki golünü de atan isim olan Enes, böylece kulüp tarihinde bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu oldu.



Enes, Villareal kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamasında "Bana oy verip bu ödülü kazanmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Benim kaç gol attığım değil, takımımın kazanmasına katkıda bulunmam önemli." şeklinde konuştu.



20 yaşındaki golcü futbolcu, geride bıraktığımız ara transfer döneminde kiralık olarak oynadığı Levante'den tekrar Villareal'e geri dönmüş ve ilk 11'in değişilmez ismi olmuştu.

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