Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid (Maç özeti)

Real Madrid'in önemli yıldızlarını dinlendirdiği derbinin ilk yarısında ev sahibi iki kez penaltı beklerken, hakem 'devam' dedi. İkinci yarı ise çok hızlı başladı. 53. dakikada Bale'in ortasında formunun zirvesinde yer alan Ronaldo, 23. golünü atarak skoru 1-0'a getirdi. 3 dakika sonra bu kez sahneye Griezmann çıktı, Vitolo'nun kaleciden dönen topunu tamamlayıp beraberliği getiren isim oldu.



Kalan bölümde Real Madrid, rekip defansı açmayı başaramadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece iki takım da ikişer puan bıraktı ve Barcelona puan farkını biraz daha açtı. Atelcio Madrid'in 11 puan önünde son 7 haftaya giren Barca, 4 galibiyet elde ederse şampiyon olacak.

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