Emre Mor'dan kadro dışı kararı sonrası flaş açıklama

İşte Emre Mor'un açıklaması: "Sevilla maçında takım arkadaşlarıma iyi şanslar. Bugün onlara yardımcı olamayacağım için üzgünüm ama bunun için sadece kendimi suçlayabilirim. Bir porfesyonel olarak idmana geç kalmamalıydım. Bir daha asla tekrarlanmayacak ve kadroya dönmek için her şeyi yapacağım."

HOCASI NE DEMİŞTİ?

Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Emre Mor'u neden takımdan kestiğini açıklamıştı.



"DAVRANIŞLARI, DİĞERLERİYLE AYNI DEĞİL"

Unzue, "Emre'yi kadroya almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Kadroda yer alan çoğu oyuncudan mutluyum. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" şeklinde konuşmuştu.