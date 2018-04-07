Lionel Messi'nin otelinde seks partisi!

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin Ibiza'daki oteliyle ilgili şok bir gelişme yaşandı.



Hotel MiM Ibiza Es Vive adlı otelde 4 gün boyunca sadece kadınların katılabileceği bir seks partisi düzenleneceği ortaya çıktı.



Lezbiyen ve biseksüellerin katılacağı partinin 18-21 Ekim tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

(FANATİK)

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