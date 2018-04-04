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Ronaldo gerçeği ortaya çıktı!

1 saat önce

Cristiano Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta attığı rövaşata golü ile dünyanın konuştuğu Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce dev bir kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı!
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Cristiano Ronaldo'nun 18 yaşında Manchester United yerine dünyaca ünlü bir başka kulübe transfer olacağını biliyor muydunuz?

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İşte Juventus eski sportif direktörü Luciano Moggi'den Cristiano Ronaldo'yla ilgili çok konuşulacak itiraflar...

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"Bence hala Marcelo Salas'ın laneti üzerimde. Onun yüzünden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Cristiano Ronaldo'dan vazgeçmiştik.

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Bir arkadaşım Ronaldo'yu önermişti. Mucize olacak bu çocuk demişti. O zamanlar 18 yaşında Sporting Lizbon'da oynuyordu ama harika işler yapıyordu.

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Topu ayağına aldığında karşısındaki futbolcular sadece izliyordu.

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2003 yılıydı. Sporting yönetimiyle transfer görüşmesi ayarladım. 5 milyon Euro + Marcelo Salas'ın bonservisini istediler.

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Salas'ın bonservisi de o zamanlar en az 10 milyon Euro. Bizde 32 maçta 4 gol atabilmişti.

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Ronaldo'nun ücreti yaşına göre çok fazla gelmişti. Aslında şüphelerim yoktu.

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Süper bir oyuncu olacaktı ve bu riske girmek istiyordum. Onda şampiyon olacak her şey mevcuttu.

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Ronaldo ile her konuda anlaştım. Sporting ile de tüm sorunları çözdüm.

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Ancak Salas, Sporting'e takas olmak istemedi ve problem çıkardı.

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Salas'ı Portekiz'e göndermek konusunda çok ısrar ettim ama beni hiç dinlemedi bile. Arjantin'e River Plate takımına dönmek istiyordu.

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Takas için Sporting'e başka oyuncular teklif ettik ama kabul etmediler.

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Ardından Sir Alex Ferguson onu keşfetti ve Manchester United'a transfer etti.

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Tek bir hazırlık maçında görüp gözü kapalı 15 milyon Euro'yu verdiler."

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İspanya
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