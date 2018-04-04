Ronaldo gerçeği ortaya çıktı!

1 / 15 Cristiano Ronaldo'nun 18 yaşında Manchester United yerine dünyaca ünlü bir başka kulübe transfer olacağını biliyor muydunuz?



2 / 15 İşte Juventus eski sportif direktörü Luciano Moggi'den Cristiano Ronaldo'yla ilgili çok konuşulacak itiraflar...



3 / 15 "Bence hala Marcelo Salas'ın laneti üzerimde. Onun yüzünden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Cristiano Ronaldo'dan vazgeçmiştik.



4 / 15 Bir arkadaşım Ronaldo'yu önermişti. Mucize olacak bu çocuk demişti. O zamanlar 18 yaşında Sporting Lizbon'da oynuyordu ama harika işler yapıyordu.



5 / 15 Topu ayağına aldığında karşısındaki futbolcular sadece izliyordu.



6 / 15 2003 yılıydı. Sporting yönetimiyle transfer görüşmesi ayarladım. 5 milyon Euro + Marcelo Salas'ın bonservisini istediler.



7 / 15 Salas'ın bonservisi de o zamanlar en az 10 milyon Euro. Bizde 32 maçta 4 gol atabilmişti.



8 / 15 Ronaldo'nun ücreti yaşına göre çok fazla gelmişti. Aslında şüphelerim yoktu.



9 / 15 Süper bir oyuncu olacaktı ve bu riske girmek istiyordum. Onda şampiyon olacak her şey mevcuttu.



10 / 15 Ronaldo ile her konuda anlaştım. Sporting ile de tüm sorunları çözdüm.



11 / 15 Ancak Salas, Sporting'e takas olmak istemedi ve problem çıkardı.



12 / 15 Salas'ı Portekiz'e göndermek konusunda çok ısrar ettim ama beni hiç dinlemedi bile. Arjantin'e River Plate takımına dönmek istiyordu.



13 / 15 Takas için Sporting'e başka oyuncular teklif ettik ama kabul etmediler.



14 / 15 Ardından Sir Alex Ferguson onu keşfetti ve Manchester United'a transfer etti.

