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Ronaldo gerçeği ortaya çıktı!
1 saat önce
Cristiano Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta attığı rövaşata golü ile dünyanın konuştuğu Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce dev bir kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı.
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Cristiano Ronaldo'nun 18 yaşında Manchester United yerine dünyaca ünlü bir başka kulübe transfer olacağını biliyor muydunuz?
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İşte Juventus eski sportif direktörü Luciano Moggi'den Cristiano Ronaldo'yla ilgili çok konuşulacak itiraflar...
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"Bence hala Marcelo Salas'ın laneti üzerimde. Onun yüzünden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Cristiano Ronaldo'dan vazgeçmiştik.
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Bir arkadaşım Ronaldo'yu önermişti. Mucize olacak bu çocuk demişti. O zamanlar 18 yaşında Sporting Lizbon'da oynuyordu ama harika işler yapıyordu.
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2003 yılıydı. Sporting yönetimiyle transfer görüşmesi ayarladım. 5 milyon Euro + Marcelo Salas'ın bonservisini istediler.
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Süper bir oyuncu olacaktı ve bu riske girmek istiyordum. Onda şampiyon olacak her şey mevcuttu.
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