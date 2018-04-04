Cristiano Ronaldo rekora doymuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ağlarını iki kez sarsan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.



İspanyol temsilcisi Real Madrid, "Devler Ligi"nde geçen yıl final oynadığı İtalyan ekibi Juventus'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final yolunda önemli bir avantaj sağlarken, maçta iki gol birden atan Portekizli yıldız Ronaldo, tarihe geçti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde verimli bir sezon geçiren 33 yaşındaki Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldız, daha önce Ruud van Nistelrooy ile dokuz maçlık rekoru paylaşıyordu.



10 maçlık serisine geçen sezon Juventus ile oynadıkları finalde başlayan Ronaldo, bu sezon tüm grup maçlarında APOEL, Borussia Dortmund ve Tottenham'a, son 16 turunda da Paris Saint-Germain'e iki mücadelede de gol atmayı başarmıştı.

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