Otelden düşen futbolcu, ölümden döndü!

İspanya 2. Lig ekibi Albacete'nin 27 yaşındaki orta sahası Pelayo Novo, deplasmanda Huesca ile oynanacak maç öncesi ölümden döndü.



Takımın Huesca'da kamp yaptığı otelin 3. katından düşen futbolcu, acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahelenin ardından Pelayo Novo'nun hayatının tehlikede olmadığı belirtildi.



MAÇ ERTELENDİ



Novo'nun beklenmedik kazasının ardından Albacete ile Huesca arasında oynanacak maç ileri bir tarihe ertelendi.



Futbolcunun neden otelden düştüğü belirsizliğini korurken Albacete kulübünden konu hakkında açıklama geldi.



KULÜPTEN AÇIKLAMA



Albacete'nin yaptığı açıklamada ''Futbolcumuz Pelayo Novo, bu sabah takımın konakladığı otelde bir kaza yaşamıştır ve hemen hastaneye kaldırılmıştır. Bize ve futbolcumuza destek olan Huesca ve ligdeki diğer takımların ilgisi için teşekkür ederiz'' sözleri kullanıldı.

(SPORX)