Zidane'dan Isco'ya yanıt: Haksızlık etmiyorum

Isco'ya haksızlık etmediğine vurgu yapan Zidane, "Takımda mutlu olduğunu düşünüyorum. Belki milli takımındaki rolde değil ama bizim için önemli bir oyuncu. Ona haksızlık etmiyorum. Arjantin maçında oynadığı performanstan da memnunum" ifadelerini kullandı.



"BİR SORUNUM YOK"

Isco'dan memnun olduğunu vurgulayan Zidane, "Isco ile bir sorunum yok. Her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum. 25 oyuncum var sadece 11'ini oynatabiliyorum. Başka bir durum yok" şeklinde konuştu.



İspanyol futbolcunun transfer olacağı iddialarına da yanıt veren Fransız teknik adam, "Isco, Real Madrid'de kalacak. Çok beğendiğim bir futbolcu ve işini iyi yapıyor" dedi.



ISCO NE DEMİŞTİ?

''Teknik direktörüm Zidane bana güvenmiyor. Ben belki de Real Madrid için bir sorunumdur. Neler yapabileceğimi Arjantin maçında gösterdim ama Zidane'ın güvenini nasıl kazanırım bilmiyorum''

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