Messi otel satın aldı

Barcelona ve Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, otel işletmeciliğine el attı. Messi'nin İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden Ibiza'da Hotel Es Vive adlı bir oteli 29.5 milyon Euro'ya satın aldığı belirtildi.



Ibiza'nın Figueretas sahilinde bulunan 52 odalı, lüks havuzlu ve barı bulunan 4 yıldızlı oteli satın alan Messi, oda fiyatlarını ise 226 Euro'dan başlattı. Messi'nin otelinin odaları 600 Euro'ya kadar çıkıyor.



CRISTIANO RONALDO'DAN ÖNCE DAVRANDI



İngiliz basını ise Cristiano Ronaldo'nun da aynı bölgeden otel satın almak istediğini ancak Messi'nin daha çabuk davranarak Figueretas sahilinden otel aldığını belirtti. Cristiano Ronaldo'nun da otel işletmeciliği ile ilgilendiği, Portekiz'de Funchal ve Lizbon'da otelleri olduğu biliniyor.



Messi'nin daha çok otel satın almak istediği, Madrid, New York ve Marakeş'ten otel almayı planladığı kaydedildi.

(Sporx)