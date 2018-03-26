Messi, Real Madrid tesislerinde antrenmana çıktı

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi dün, hayatında bir ilki yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı’nın kampında kendisini ummadığı bir yerde buldu. Arjantinli yıldız, Barça’nın ezeli rakibi Real Madrid’in Valdebebas antrenman tesislerinde idmana çıktı.



Atletico yerine Real’i seçtiler

Tangocular yarın İspanya’ya karşı hazırlık maçında sahaya çıkacak. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren iki dev ekip, Atletico Madrid’in stadı Wanda Metropolitano’da karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını Madrid’de sürdüren Arjantin Milli Takımı, antrenman için Atletico Madrid tesisleri yerine Real’in tesislerini kullanınca, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.



‘Real Madrid’de idmanlara başladı’

Arjantin Futbol Federasyonu çalışmalar için Real’in tesislerini seçince, Lionel Messi de mecburen burada sahaya çıktı. Teknik direktör Jorge Sampaoli yönetimindeki idmana katılan yıldız isim, bir ilki yaşayarak El Clasico’daki rakiplerinin tesislerine ayak bastı. ‘Messi Real’de’ esprilerine yol açan gelişme için ‘Messi Real Madrid’de antrenmanlara başladı’ ifadeleri de kullanıldı.



İlk gün gelmedi, ikinci gün çıktı

Arjantin Milli Takımı, Valdebebas’taki ilk çalışmasını cumartesi günü gerçekleştirmiş, Messi bu ilk antrenmana katılmayarak kamp yaptıkları otelde kalarak, bireysel çalışmıştı. Ancak yıldız futbolcu pazar günü tesislere adımını attı.



‘Ronaldo’nun dolabına bakmış olabilir’

Ortaya çıkan durumla ilgili yapılan esprilerden biri de bireysel olarak ezeli rakibi olan ve Ballon D’or için her yıl yarıştığı Cristiano Ronaldo ile ilgili oldu. Real Madrid’in tesislerine gitmişken, soyunma odasında Ronaldo’nun dolabına göz atmış olabileceğine yönelik yorumlar dikkat çekti. Hafif bir sakatlığı bulunan futbolcu, geçen haftaki İtalya maçında forma giymese de, salı günü İspanya karşısında sahaya çıkabileceği belirtiliyor. (MİLLİYET)



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