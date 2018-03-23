Emre Çolak: 'Sokağa çıkmaya çekiniyorum'

Deportivo ile La Liga'da kümede kalma yarışı veren Emre Çolak, geçirdikleri zor günlerle ilgili konuştu.



Kötü sonuçlar nedeniyle sokağpa çıkmaya çekindiğini belirten Emre Çolak, "Deportivo taraftarları futbolu yaşıyor ve takımı iyi bir pozisyonda görmek istiyor. Kulüp bulunduğu bu pozisyonu hak etmiyor. Coruna'da genellikle sokağa çıkar ve yürürüm, ancak şu anda fazla dışarı çıkmak istemiyorum. İnsanların yüzünü görmekten çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bu durumdan sorumlu olduğumuzu biliyorum." dedi.



"KALİTE ANLAMINDA EKSİĞİMİZ YOK"



Aldıkları kötü sonuçların nedeni sorulan Emre, "2 yıldır buradayım ve kalite anlamında eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuları iyi tanıyorum ve şanssızlık yaşadığımızı fark ediyorum. Çok gol kaçırdığımız maçlarda skor yapmayı başarabilsek, her şey daha farklı olabilirdi. Farklı taktikler denedik, şans da bulduk ancak istediğimizi gerçekleştiremedik." cevabını verdi.



"SADECE OYNAMADIĞIM İÇİN PROBLEM YAŞADIM"



Teknik direktörler ile bir problemi olmadığını ve daha çok oynamak istediğini söyleyen milli oyuncu, "Bu sezon sadece oynamadığım için problem yaşadım. Geçen sezon bu takımda oynayacak kalitem olduğunu gösterdim. Teknik direktörlerle problemim var gibi gözüküyor olabilir ancak öyle bir şey yok. Oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.



Deportivo, La Liga'da 20 puanla 19. sırada ve 17. sıradaki Levante'nin 7 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon 19 maçta 973 dakika oynayan Emre, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)