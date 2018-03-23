Gazeteci Muntari’yi çıldırttı!

Kadın gazeteci, Seedorf’un eleştirilerini hatırlatması ve kötü performanslarını nasıl açıkladığını sordu. Bu soru üzerine sinirlenen Muntari, ”Bu soruyu kötü kelimeler kullanarak yanıtlamak istemiyorum çünkü sen kadınsın ve ben de terbiyeli olmalıyım. Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar beni daha yumuşak biri olmam gerekiyor. Kadınlara nasıl saygı göstereceğimi de biliyorum. Bu yüzden sorduklarına cevap vermeyeceğim” cevabını verdi.



Basın mensubunun ısrarı üzerine Muntari, ”Tamam, artık bir tartışmaya girmek istemiyorum. Uzatmayalım” sözleriyle konuyu kapattı. Seedorf, Deportivo’nun Las Palmas ile oynadığı son maçta Muntari’yi 75. dakikada oyundan almış ve maç sonunda takımı eleştirmişti.



Sulley Muntari bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla La Liga’da 5 maça çıktı. Oynadığı maçlardaki performansıyla eleştirilen Muntari, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi. Kariyerinde son olarak Pescara forması giyen Muntari, bir süre serbest oyuncu statüsünde kaldıktan sonra geçtiğimiz devre arasında, Deportivo’ya bedelsiz transfer olmuştu. Udinese’de profesyonel futbol kariyerine başlayan Muntari, Portsmouth, Inter, Sunderland ve AC Milan gibi önemli takımların formasını giydi. (Skor)

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