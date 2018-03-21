Nolito'nun hayat kadınlığı yapan annesi isyan etti!

1 / 14 Nolito'nun annesi Rocio Agudo Duran, oğlu ile 2015'in Temmuz ayında bir tartışma yaşadıklarını ve o günden beri kendisi ile görüşemediğini söyledi.



2 / 14 Oğlu ile yaptığı WhatsApp görüşmelerini paylaşan Duran, Nolito'nun kendisine 'S... git" şeklinde küfürler savurduğunu ve 'kara bir ruh'u olduğu şeklinde suçlandığını söyledi.



3 / 14 Haftada 100 bin sterlin kazanan Nolito'nun kendisine kötü bir hayat yaşatmak istediğini belirten anne...



4 / 14 ...bir başka mesajda ise Nolito'nun, "Eğer süpermarketin önünde dilenmek istiyorsan, dilen. Eğer hırsızlık yapmak istiyorsan, yap" şeklinde mesajlar attığını da paylaştı.



5 / 14 Rocio Agudo Duran, ikili arasındaki tartışmaya neden olarak ise kendisinin yerine bir yabancıyı evine temizlik görevlisi almasını eleştirmesi olarak gösterdi.



6 / 14 Duran, gençliğindeki eroin bağımlılığı, hapishanelerde geçen ayları ve hayatını kazanmak için yaptığı hayat kadınlığından sonra 6 yaşındaki ikizleri ile gidişatını tekrar yola koymak için uğraştığını söylüyor.



7 / 14 Oğlunun bebeklik fotoğrafını eline alan anne, "Eminim ki herhangi bir futbolcunun annesi benim gibi yaşamıyordur. Nolito satın aldığı evimin parasını ödemeyi bıraktı...



8 / 14 Her an iki çocuğumla birlikte sokaklara düşmekten korkuyorum. Şu anda yaşadığım ev de iki çocuk yetiştirmek için uygun değil. Rutubet dolu ve evin her tarafında fare yuvaları var" diyerek isyanını dile getirdi.



9 / 14 29 yaşındaki Nolito ise annesi ile ilgili konuşmayı kabul etmiyor. Yıldız oyuncu, attığı golleri de 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Manuel'e adıyor.



10 / 14 Kendisini dedesi ve büyük annesinin büyüttüğünü belirten Nolito, "Beni onlar büyüttüler ve ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Dedem, bir baba gibiydi benim için. Bana ilk futbol topumu da o aldı" diye konuştu.



11 / 14 *Rocio'nun annesinin mesajı: "Ben Rocio Agudo Duran, Nolito'nun annesi. İş arıyorum ve oğlum bana yardım etmiyor. Kendimi çocuklarıma yiyecek bulmak için yalvarmak durumunda buluyorum."



12 / 14 Duran, oğlunu paranın değiştirdiğini söylerken; "O artık kendisine gerçeklerin söylenmesini istemiyor. Para oğlumu değiştirdi. Gerçekler yerine sürekli alkışlanmak istiyor" sözlerini kullandı.



13 / 14 Nolito'nun büyük annesi yani Duran'ın annesi ise kızını suçlarken; "Kızımın söylediği her şey yalan. Bu ağzı bozuk yapısı korkunç bir durum. Bir anne kendi kanından olan birine nasıl böyle şeyler söyler, anlayamıyorum...

