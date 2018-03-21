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Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti
2 saat önce
Model Cansu Taşkın, henüz 23 yaşında. Ancak birçok kişinin yıllarca uğraş verdiği şöhrete kısa sürede ulaşmayı başaran bir isim.
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Çok konuşulacak açıklamalar
Sosyal medyada hatırı sayılır sayıda takipçiye sahip olan ve attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç model, Fanatik'e verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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Çok konuşulacak açıklamalar
Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisini evine davet ettiğini belirten Taşkın, şu açıklamalarda bulundu.
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Çok konuşulacak açıklamalar
"Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı."
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Çok konuşulacak açıklamalar
"Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var."
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Çok konuşulacak açıklamalar
"Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim."