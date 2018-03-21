Cansu Taşkın: Ronaldo beni evine davet etti

1 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar

Sosyal medyada hatırı sayılır sayıda takipçiye sahip olan ve attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç model, Fanatik'e verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

2 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisini evine davet ettiğini belirten Taşkın, şu açıklamalarda bulundu.

3 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar

"Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı."

4 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar

"Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var."

5 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar

"Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim."

6 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar



7 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar



8 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar



9 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar



10 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar



11 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar



12 / 13 Çok konuşulacak açıklamalar

