Mayweather Ronaldo'nun kariyerini bitirmesi için Newcastle United'ı satın alabilir

Boks dünyasının efsane ismi Floyd Mayweather, futbol dünyasına merak sararken Cristiano Ronaldo'yu Newcaste United'a getirmek istediği ortaya çıktı.



Bokstan kazandığını farklı bir yatırımda değerlendirmek isteyen Floyd Mayweather'ın Newcastle United'ı satın alabileceği iddia edildi.



Ada basınında yer bulan haberde Mike Ashley'in Newcastle'ı satmak istediği ve kulübü satın alabilecek isimler arasında Whether Mayweather'ın da olduğu belirtildi.



Floyd Mayweather da yatırım yapma konusunda açıklamalarda bulunurken, Newcastle United hayalini açıkladı ve ''Newcastle şehrini seviyorum. Burada yaşayan insanlar parti yapmayı çok seviyor. Ama ben kalbimle değil, kafamla yatırım yapıyorum. Kalbinize yatırım yapmak, para kaybetmenin en hızlı yoludur. Futbol benim sporum olmayabilir ama birçok yerde bağlantılarım var. Mesela Cristiano Ronaldo uzun zamandır arkadaşım ve beni destekliyor. Belki onu kariyerini bitirmesi için Newcastle'a alabilirim'' ifadelerini kullandı.

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