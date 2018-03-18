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Enes Ünal'ın 2 golüyle Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti

18 Mart 2018 | 22:31

İspanya La Liga'nın 29. haftasına Enes Ünal damga vurdu! Villarreal'in, sahasında Atletico Madrid'i konuk ettiği mücadelede sahneye çıkan Enes Ünal, takımına galibiyeti getirdi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Villarreal, ikinci yarıda Enes Ünal önderliğinde müthiş bir geri dönüşe imza attı ve milli futbolcunun 2 golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Enes Ünal'ın 2 golüyle Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti

Enes Ünal şov yaptı ve Villarreal'e Atletico Madrid karşısında galibiyeti getirdi.

La Liga'nın 29. haftasında Villarreal'in, sahasında Atletico Madrid'i konuk ettiği maçta 2 gol birden atan Enes Ünal, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Atletico Madrid, 20. dakikada Griezmann'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Villarreal adına sahneye Enes Ünal çıktı. 82 ve 90+1. dakikalarda ağları havalandıran Enes Ünal, Villarreal'e galibiyeti getirdi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Villarreal, aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Atletico Madrid ise 64 puanda kaldı.

Enes Ünal, bu sezon forma giydiği 24. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.

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