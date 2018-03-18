Erika Canela Cristiano Ronaldo'ya dava açıyor

1 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

Brezilyalı seksi manken, Ronaldo'nun kendisini aldattığını ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

2 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

Ronaldo'yla iki aylık bir ilişki yaşayan Canela, yıldız futbolcunun ayrıldıktan sonra kendisine hakaret dolu saldırgan mesajlar gönderdiğini belirtti.

3 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

Canela, Ronaldo'nun kendisine "f....e" dediğini ve hayatını bitirmekle tehdit ettiğini söyledi.

4 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

2016'da ülkesinde düzenlenen Miss Bumbum yarışmasını kazanan Canela, seksi pozlarıyla erkeklerin ilgi odağı oluyor.

5 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...



6 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...



7 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...



8 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...



9 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...



10 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...



11 / 12 İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

