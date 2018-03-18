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Erika Canela Cristiano Ronaldo'ya dava açıyor

2 saat önce

Eski Miss Bumbum güzeli Erika Canela, Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'ya dava açıyor.

Erika Canela Cristiano Ronaldo'ya dava açıyor
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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

Brezilyalı seksi manken, Ronaldo'nun kendisini aldattığını ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

Ronaldo'yla iki aylık bir ilişki yaşayan Canela, yıldız futbolcunun ayrıldıktan sonra kendisine hakaret dolu saldırgan mesajlar gönderdiğini belirtti.
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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

Canela, Ronaldo'nun kendisine "f....e" dediğini ve hayatını bitirmekle tehdit ettiğini söyledi.
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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

2016'da ülkesinde düzenlenen Miss Bumbum yarışmasını kazanan Canela, seksi pozlarıyla erkeklerin ilgi odağı oluyor.
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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İşte Ronaldo'yu dava eden Brezilyalı güzelin fotoğrafları...

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İspanya
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