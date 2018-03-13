Real Madrid'den Neymar bombası! 400 milyon euro

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den dünyayı şok eden transfer hamlesi geldi. Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Antero Henrique Brezilya’ya Neymar ile görüşmeye gitti. Fakat bu ziyaretin farklı bir amacı daha var...



Khelaifi, Neymar'ın Real Madrid'e transfer konusunu görüşmek için Brezilya'ya gitti. Dolayısıyla PSG yöneticilerinin yaptığı çıkarmada, bu konu üzerinde de durulması ve Neymar’ın geleceğine yönelik konuların da görüşülmesi bekleniyor.



PSG Başkanı ve Sportif Direktörü Brezilya’da birkaç gün kalacakları, bu kapsamda Neymar’ın kurmuş olduğu yardım vakfına da bir ziyarette bulunacakları belirtildi. Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenmesiyle Neymar’ın takımdan ayrılacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. İkilinin burada sakatlıktan kurtulmaya çalışan oyuncularını ziyaret ederek bilgi alacakları belirtildi.

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