Oscar Arias: 'Carole 10 yaşında çocuk gibi davranıyor'

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole ile ilgili şok bir açıklama geldi.



Ara transfer döneminde sol beke Guilherme Arana'nın alınmasıyla iyice gözden düşen Fransız futbolcu için kulübün sportif direktörü Oscar Arias bomba ifadeler kullandı.



Carole'ün adeta 10 yaşındaki bir çocuk gibi davrandığını söyleyen Arias, "Buraya şov yapmaya gelmiş ve gerçek şu ki olanlar utanç verici." şeklinde konuştu.



Arias, Estadio Deportivo'ya verdiği mülakatta "Carole'e B takımında oynama teklifinde bulunduk. Bu şekilde her gün antrenman yaparak ritim kazanabilirdi. Fakat o, bu teklifi kabul etmedi." dedi.



Carole'ün 30 Haziran 2018 tarihi itibarı ile yeniden Sarı Kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.



(Fanatik)

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