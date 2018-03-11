Barcelona, Arthur'u kaptı!

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu için Gremio ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Barcelona'nın bu hakkı, 2018 yılının temmuz ayı içerisinde 30 milyon avro bonservis ile 9 milyon avro bonus bedeliyle kullanabileceği bildirildi.



Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 40 maça çıkıp 1 gole imza attı.

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