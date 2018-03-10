Eibar 1 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

La Liga'da lider Barcelona'yı takibini sürdüren Real Madrid, 28. hafta maçında Eibar'a konuk oldu. Maçta baştan sona üstün bir futbol ortaya koyan Real Madrid, 34'te yıldızı Cristiano Ronaldo ile devreyi 1-0 önde kapattı.



50'de Ivan Ramis durumu 1-1'e getirirken, dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye yine Ronaldo çıktı ve attığı golle Real Madrid'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.



Alınan bu sonucun ardından Real Madrid 57 puana yükselirken, Eibar ise 39 puanda kaldı. Real Madrid ligde gelecek hafta sahasında Girona’yı konuk edecek. Eibar da Levante’ye konuk olacak.

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