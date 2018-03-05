Messi'nin kardeşi Matias 3 ayda ikinci kez tutuklandı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin kardeşi Matias Messi bir türlü uslanmak bilmiyor. Üç ay önce yaptığı trafik kazasıyla gündeme gelen Messi, yine tutuklandı.



35 yaşındaki Messi, Arjantin’de tatilini sürdürürken bir trafik kazası daha yaptı. Aracına çarptığı 24 yaşındaki Javier Rivera kaza sonrası polis çağırırken skandal bir iddiada bulundu.



Arjantin medyasında yer alan habere göre, kaza sonrasında aracından inerek Javier Rivera’yı silahla tehdit etti. Ancak polis raporlarında araçta silah bulunmadığı belirtilirken iki adet esrarlı sigara bulunduğu öğrenildi.





Konu hakkında basına konuşan Rivera, “Kazadan sonra aracımdaki durumu görmek için araçtan çıktım ve doğruca bana saldırmaya geldiğini gördüm. Tişörtümü yırttıktan sonra aracına döndü ve silahla geri döndü” ifadelerini kullandı.

(Sözcü)