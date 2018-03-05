Ousmane Dembele 'Arda Turan sendromu' yaşıyor

Barcelona'nın 105 milyon euro + bonuslar karşılığında Dortmund'dan transfer ettiği Ousmane Dembele'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Neymar'ın yerine transfer edilen Ousmane Dembele, şu ana kadar Brezilyalı futbolcunun yerini dolduramadı. Gelir gelmez yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kısıtlı süre forma giyebilen Fransız futbolcuyla ilgili İspanya'da yayınlanan Cadena SER çarpıcı bir iddiada bulundu.



20 yaşındaki futbolcunun Barcelona'daki yaşam tarzına uyum sağlayamadığını savunan Radyo, genç oyuncunun yemek konusunda da sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Fast food beslendiği öğrenilen Dembele'nin ailesinden ayrı kaldığı için de ayrıca mutsuz olduğu belirtildi. Kötü bir diyet, ihmal edilmiş bir yaşam tarzına sahip olan Dembele'nin Barcelona'da karşılaştığı tamamen farklı manzara karşısında bir nevi 'Arda Turan şoku' yaşadığı iddia edildi.



Arda Turan da Barcelona döneminde uyum sıkıntısı yaşamış İspanyol basını Milli futbolcunun şehre ve takıma alışamadığını yazmıştı.



Dembele, Atletico Madrid maçında yedek soyunurken Valverde'nin ısınması için onu saha kenarına göndermesine kayıtsız kalmış ve tepki çekmişti.

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