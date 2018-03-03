Villarreal 0 - 2 Girona (Maç özeti)
03 Mart 2018 | 17:02
La Liga'nın 27. haftasında Enes Ünal'ın takımı Villarreal sahasında Girona'ya 2-0 mağlup oldu. Girona'nın gollerini Stuani ve Lozano atarken, Enes Ünal oyuna 46. dakikada girdi.
La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Enes Ünal'lı Villarreal, 27. hafta mücadelesinde sahasında Girona'yı ağırladı. 16'da Stuani'nin golüyle devreye 1-0 geride giden Villarreal'de ikinci yarıda oyuna milli futbolcumuz Enes Ünal girdi.
Enes Ünal'ın çabasına rağmen skorda bir türlü dengeyi yakalayamayan Villarreal, 80'de Lozano'yu durduramadı ve skor 2-0 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Girona sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Villarreal 41 puanda kalırken, Girona ise puanını 40'a yükseltti.
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