Villarreal 0 - 2 Girona (Maç özeti)

La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Enes Ünal'lı Villarreal, 27. hafta mücadelesinde sahasında Girona'yı ağırladı. 16'da Stuani'nin golüyle devreye 1-0 geride giden Villarreal'de ikinci yarıda oyuna milli futbolcumuz Enes Ünal girdi.



Enes Ünal'ın çabasına rağmen skorda bir türlü dengeyi yakalayamayan Villarreal, 80'de Lozano'yu durduramadı ve skor 2-0 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Girona sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Bu sonuçla Villarreal 41 puanda kalırken, Girona ise puanını 40'a yükseltti.

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