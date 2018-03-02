Messi'nin evinin üstünden uçak geçmesi yasak!
02 Mart 2018 | 13:50
Barcelona'nın dünyaca ünlü starı Lionel Messi için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Messi'nin evinin üstünden uçakların geçmesi yasak.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi için İspanya'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia: Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak...
İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi.
Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi’nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın
başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu.
(Ntvspor)
YORUMLARI GÖR