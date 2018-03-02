Messi'nin evinin üstünden uçak geçmesi yasak!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi için İspanya'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia: Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak...



İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi.





Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi’nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın

başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu.



(Ntvspor)