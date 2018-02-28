Antoine Griezmann Barcelona'ya gidiyor iddiası

Barcelona, Atletico Madrid formasını giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın 100 milyon euro'luk fesih tazminatını ödemeye karar verdi. TV3'te yer alan habere göre oyuncuyla da anlaşma sağlandı. Barcelona ayrıca Gremio formasını giyen 21 yaşındaki Arthur için de kulübüyle anlaştı. Brezilyalı futbolcu da seneye Barcelona formasını giyecek.

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