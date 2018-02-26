Nico Gaitan ve Yannick Carrasco Atletico Madrid'den Çin'e gittiler

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Carrasco ile Arjantinli oyuncu Gaitan'ı Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang'ın kadrosuna kattığı bildirildi.



Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunulmazken, İspanya basını, iki transferden Atletico Madrid'in kasasına toplam 48 milyon avro gireceğini öne sürdü.



Monaco'dan 2015 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 24 yaşındaki Carrasco, bu süreçte takımıyla 124 maça çıkıp 23 gol kaydetti. Benfica'dan 2016 yılında İspanyol ekibine katılan 30 yaşındaki Gaitan ise 49 maçta 4 gole imza attı.

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